محافظ الفيوم: أغلقنا ملف التصالح بمخالفات البناء نهائيا منذ ثلاثة أسابيع

كتب محمد عبد المجيد

قال الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، فى أول يوم لتطبيق مواعيد غلق المحال التى قررها مجلس الوزراء، إن أجهزة المحافظة التنفيذية تباشر تطبيق قرار غلق المحال فى المواعيد المحددة، مشيرا إلى أن الأجهزة التنفيذية تتابع ذلك عن كثب، كاشفاً إن القرار فى بداية تطبيقه قد يشهد حالة من عدم الوعى من قبل الناس، حيث لا يأخذ البعض الأمر على محمل الجد.



وأكد محافظ الفيوم، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الثلاثاء، لبرنامج كلمة أخيرة، والذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، على فضائية ON، على أنه فى بداية التطبيق سيكون هناك بعض المرونة، حتى يتم التأكد من شيوع الثقافة بين الجماهير وهى مرحلة مطلوبة قبل الردع.



وأشار الدكتور أحمد الأنصارى، إلى أن قرار الغلق الذى أتخذه مجلس الوزراء جرى دراسته للصالح العام من قبل وزارة التنمية المحلية، واستطلاع رأى كافة المحافظات، مشيرًا إلى أنه من أهم فوائدها توفير الطاقة، وهو إجراء مطبق فى كافة العالم".



وأوضح محافظ الفيوم، أن ملف التصالح فى مخالفات البناء بالمحافظة جرى الانتهاء منه منذ ثلاث أسابيع، حيث تم رصد كافة المخالفات فى جميع ربوع المحافظة والوضع الآن مستقر، مشيرا إلى أن هناك بعض الحالات التى تخوفت من مقدرتها المالية خلال الفترة المقبلة لسداد بقية الأقساط إلا أن أجهزة المحافظة قامت بطمأنتهم أنه فى حال عدم القدرة فإن هناك منظمات مجتمع مدنى وأحزاب تقوم بدور مهم فى هذا الصدد فى إطار المسئولية الاجتماعية.



وبدأت محافظات مصر اليوم تطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجارية والكافيهات وفقا لقرار اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، حيث نص القرار على أن يتم التطبيق اعتبارا من أول ديسمبر 2020.



وتبدأ مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات، بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية يومياً من الساعة الخامسة صباحاً وتغلق الساعة الواحدة صباحاً صيفاً والساعة الثانية عشر منتصف الليل شتاء، على أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحاً، مع استمرار خدمة التيك أواى، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم و الكافيهات على مدار (24 ساعة) صيفا و شتاء.