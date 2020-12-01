محافظ الغربية يلتقى مخترع الروبوت المتخصص فى مسحات كورونا.. ويعده بالدعم

الغربية مصطفى عادل

استقبل الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية مساء اليوم بمكتبه المخترع المصرى محمود الكومى ابن مدينة طنطا، حيث استمع المحافظ إلى فكرة الروبوت الذى يساهم فى إجراء فحوصات للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وعرض المخترع الشاب المتخصص فى الميكاترونيكس، تجربته بدايةً من فكرة الروبوت ونهايةً بالنسخة الثالثة، والتى تم تجربتها داخل أحد المستشفيات الخاصة، حيث أشار إلى قدرة الروبوت على أخذ مسحة من الأشخاص المشتبه فى إصابتهم بالفيروس دون الحاجة للتدخل البشرى مما يساعد على تقليل عدد المصابين بكوفيد19 بين الأطقم الطبية.

ومن جانبه أبدى الدكتور طارق رحمى سعادته البالغة بهذا الاختراع، خاصةً أنه يمكن استخدامه فى مجالات العناية الطبية بشكل عام، مطالبًا المهندس محمود الكومى بإعداد ملف كامل عن المشروع حتى يتثنى للمحافظة التواصل المباشر مع وزارة الصحة وجامعة طنطا ورجال الأعمال لدعم المشروع وتطبيقه بشكل كامل داخل المستشفيات الحكومية.