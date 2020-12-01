اليوم السابع
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الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 04:33 م
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محافظ الغربية ونائبه يتفقدان اصطفاف المعدات تمهيداً للتدريب العملى صقر 73

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 04:31 م
محافظ الغربية ونائبه يتفقدان اصطفاف المعدات تمهيداً للتدريب العملى صقر 73 الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
الغربية مصطفى عادل

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تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صباح اليوم يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اصطفاف معدات حي أول طنطا ومركز ومدينة طنطا، في إطار استعدادت محافظة الغربية لتنفيذ التدريب العملى صقر 73 لمجابهة الأزمات والكوارث وذلك بحضور العقيد أيمن فكري المستشار العسكري بالغربية.
 
ووجه المحافظ رئيس حي أول ومدير مديرية الطرق بتمهيد أرض مخيم الإيواء والمقرر تنفيذه داخل إستاد طنطا الرياضي في الفترة من 20إلى 22 ديسمبر، كما تفقد المحافظ اصطفاف معدات حي أول وثان طنطا ومركز ومدينة والمتمركزة على كورنيش طنطا.
 
حيث وجه المحافظ بالتنسيق مع قوات الدفاع الشعبي لوضع مخطط تفصيلي لاصطفاف المعدات داخل أرض الاصطفاف بالمنطقة اللوجيستية.
 
يذكر أن عملية المحاكاة تأتي ضمن خطة محافظة الغربية لإدارة الأزمات والكوارث، حيث سيتم تنفيذ معسكر إيواء للمتضررين نتيجة حدوث هزة أرضية مع توفير كافة المستلزمات المعيشية والحياتية لمدة 3 أيام لعدد 220 متضرر، وسيتم الاستفادة من هذه المحاكاة في تلافى أي سلبيات في حالة وقوع كوارث حقيقية.
 
رافق المحافظ خلال التفقد المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا و عادل داوود رئيس حي أول طنطا 

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