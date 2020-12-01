محافظ الشرقية يزور المعرض الدائم للتربية الفنية بمدرسة السادات الإعدادية ..صور

الشرقية - إيمان مهنى

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المعرض الدائم للتربية الفنية والمقام بمدرسة السادات الإعدادية بنين التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية والذى يضم الأعمال الفنية لمختلف الإدارات التعليمية وذلك فى حضور المهندس محمد الصافى السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات و رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم والدكتور جمال سلامة مدير فرع هيئة التأمين الصحى بالشرقية و الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة.

تفقد محافظ الشرقية أجنحة المعرض والتى شملت ( اشغال فنية - منحوتات – مشغولات من الخزف والمعدن - ورق البردى - الجداريات والتى تعبر عن الحياه داخل الريف الشرقاوى الأصيل وتحكى بطولات أبناء الشرقية .

أشاد المحافظ بالأعمال الفنية و المعروضات والتى تمثل نتاجاً للعمل المشترك بين معلمى التربية الفنية والطلاب والتوجيه الفنى مؤكداً تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لتنمية مواهب الطلاب وإستغلال أوقات فراغهم بطرق إيجابية تعود عليهم وعلى المجتمع بالنفع والفائدة.

قدم محافظ الشرقية الشكر لقسم التوجيه العام للتربية الفنية على الجهد المبذول لتنمية مواهب وقدرات التلاميذ ممن لديهم ملكه الإبداع فى الفنون المختلفة لتقديم أعمال ومشغولات فنيه بصورة مميزه.

ومن جانبه أوضح رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم أن معرض التربية الفنية يهدف لخلق جو من التنافس بين المدارس من خلال عرض المنتجات التى يقدمها الطلاب والمعلمين ممن لديهم مواهب فنية للمشاركة فى المسابقات والفاعليات المختلفة داخل المحافظة وخارجها.



محافظ الشرقية يزور المعرض الدائم للتربية الفنية محافظ الشرقية يزور المعرض الدائم للتربية الفنية