محافظ الشرقية يؤكد: تطبيق صارم لمواعيد غلق المحال.. ولجان للمتابعة

كتب أحمد عبد الرحمن

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، التطبيق الصارم لقرار مواعيد غلق المحال، مشيرا إلى وجود لجان تتابع موعد غلق الورش في الكتل السكانية والتأكيد على المحلات، للالتزام بمواعيد الغلق.



وأوضح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، على فضائية "المحور"، مع الإعلامية جيهان لبيب، أنه يجرى عمل الصيانة وأعمال النظافة ورفع المخلفات بعد الغلق، بالإضافة إلى أهمية مواعيد الغلق في توفير الطاقة.



وتابع: "معظم المواطنين نفسها المحلات تلتزم بالمواعيد، لأن المحلات والمقاهى أصبحت مقلقة لراحة المواطنين، ومتأكد الناس كلها ستستجيب للقرارات"، مردفا: "استفدنا من فترة الغلق أثناء جائحة كورونا، حيث كانت المحلات تعمل من الداخل ويتم غلق الأبواب، ولدينا خبرة فى ذلك، ونناشد أصحاب المحلات الالتزام وستكون إجراءاتنا صارمة".



وبدأت محافظات مصر اليوم تطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجارية والكافيهات وفقا لقرار اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، حيث نص القرار على أن يتم التطبيق اعتبارا من أول ديسمبر 2020.



وتبدأ مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات، بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية يومياً من الساعة الخامسة صباحاً وتغلق الساعة الواحدة صباحاً صيفاً والساعة الثانية عشر منتصف الليل شتاء، على أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحاً، مع استمرار خدمة التيك أواى، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم و الكافيهات على مدار (24 ساعة) صيفا و شتاء.