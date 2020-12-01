محافظ الشرقية: عامل واحد حالته خطيرة فى حريق مصنع كيماويات العاشر

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، في مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، تقديم محمد شردى، إن الحماية المدنية لعبت درواً كبيراً في السيطرة على حريق مصنع الكيماويات بالعاشر، وتجرى عمليات التبريد، موضحاً أن الحريق نشب فى مصنع كيماويات، واشتغلت النيران في تنكات التنر، قائلا: "هناك عامل واحد حالته خطيرة، ونقل للمستشفى 9 حالات جرى إسعافهم في موقع الحادث بعد الاختناقات، وتحويل البعض إلى المستشفي لتلقي العلاج".



وأكد مديرية الصحة بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة، أن حريق مصانع الروبيكى بمدينة العاشر، أسفر عن إصابة 5 باختناقات وجرى إسعافهم فى مكان الواقعة، كما أصيب 6 آخرين باختناقات وحروق بسيطة وجرى نقلهم إلى مستشفى التأمين الصحى بالعاشر من رمضان وإصابة آخر بحروق جرى نقله إلى مستشفى ههيا للحروق.

وامتدت ألسنة اللهب من حريق ضخم بمصنع للمواد كيماوية بمنطقة الروبيكى بمدينة العاشر من رمضان إلى مصنعين متجاورين له، ودفعت الحماية المدنية برئاسة العميد محمد عدلى مدير الإدارة بالشرقية، بـ12 سيارة إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

وكانت شبت النيران على مساحة كبيرة من المصنع حيث ساعدت مواد كيماوية وتنر على سرعة اشتعال النيران، كما تبين وقوع إصابات باختناق بين العمال وجرى الدفع بسيارات إسعاف لتقديم الاسعافات الأولية للمصابين.