اليوم السابع
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خالد صلاح
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محافظ الدقهلية يعلن بدء لجان المتابعة لتنفيذ تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 05:22 م
محافظ الدقهلية يعلن بدء لجان المتابعة لتنفيذ تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
الدقهلية فريق المحافظات

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أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه بداية من اليوم الثلاثاء أول ديسمبر 2020 تبدأ لجان المتابعة بالمراكز والمدن والأحياء والقرى بنطاق المحافظة متابعة تنفيذ القرار الصادر بشأن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم بنطاق المحافظة.

وأكد على تطبيق القانون بكل حزم تجاه المخالفين، وضرورة الالتزام بالمواعيد الجديدة والمتابعة الجادة من قبل اللجان بالمراكز والمدن والأحياء والقرى مشددا على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة فى هذا الشأن وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة بكل حسم، مؤكدا أن هناك متابعة وتواصل مع وزارة التنمية المحلية فى هذا الشأن.

وقال محافظ الدقهلية أن هذا القرار جاء للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين خاصة فى ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وطالب محافظ الدقهلية، أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بنطاق محافظة الدقهلية بضرورة بالالتزام بالمواعيد المحددة لفتح وغلق المحال التجارية الجديدة حتى لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين.

وأضاف المحافظ أن تطبيق القرار وتنفيذه يساعد الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية والامنية على تحقيق الانضباط بالشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المرورى فى بعض المناطق بالمحافظة بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم الإزعاج وخفض حدة الضوضاء والحفاظ على المرافق العامة والبنية التحتية، كما يساهم فى توفير استهلاك الطاقة، وتنظيم ساعات عمل المنشآت العامة، وكذا إعطاء فرصة للأجهزة المحلية بالأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية وشركات النظافة للقيام برفع المخلفات والقمامة من الشوارع وتحسين مستوى النظافة بما يضفى جانبًا حضاريًا وجماليًا جديدًا بالمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة.

وطالب محافظ الدقهلية المواطنين بنطاق المحافظة بضرورة التعاون مع كافة الجهود التى تبذلها المحافظة حرصا على سلامتهم وآمنهم لإن الهدف الرئيسى لتلك القرارات هو مصلحة المواطنين والحفاظ على موارد الدولة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.


الدقهلية

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مواعيد غلق المحلات

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