اليوم السابع
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الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 07:14 م
خالد صلاح
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محافظ الإسكندرية يستمع لشكاوى المواطنين ويستقبل عددا منهم بمكتبه

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 05:51 م
محافظ الإسكندرية يستمع لشكاوى المواطنين ويستقبل عددا منهم بمكتبه جانب من اللقاء
الإسكندرية - فريق المحافظات

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استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عددا من المواطنين بمكتبه للاستماع لمشكلاتهم والتعرف على متطلباتهم وتوجيهها للجهات المختصة لحلها فى أسرع وقت ممكن.

وأكد محافظ الإسكندرية حرصه تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتذليل كافة العقبات التى تواجههم فى حياتهم اليومية، موجها بضرورة تضافر كافة الجهود للعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة القطاعات، وتلبية احتياجاتهم وتقديم الخدمات التى تمس حياتهم اليومية.

وأضاف الشريف أن المحافظة لا تدخر جهدا فى العمل على حل أى من شكاوى المواطنين الواردة اليها عبر مجموعة الأدوات والطرق التى تتيحها المحافظة فى التواصل مع الجمهور، مؤكداً أنه تم توجيه كافة القيادات التنفيذية بالتفاعل الفورى مع الشكاوى الواردة وإيجاد حلول عملية لها بما يسهم فى تحقيق مصلحة المواطن.

 

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أخبار مصرية

محافظه الاسكندريه

حل شكاوى المواطنين

الاسكندريه

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