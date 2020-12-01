مباحثات بين النمسا وأثيوبيا حول إنهاء الأزمة فى إقليم تيجراى

بحث الكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا اليوم الثلاثاء، في اتصال هاتفي مع نظيره الأثيوبي دمقي مكونن الأوضاع في إقليم تيجراي.
وقد دعا الوزير النمساوي خلال الاتصال الذي أجراه اليوم، الحكومة الاثيوبية إلى إنهاء جميع الأعمال العدائية في إقليم تيجراي وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، مشددا على ضرورة إجراء حوار بناء لحل الأزمة.
وأعرب الوزير النمساوي عن دعمه الكامل للجهود التي يبذلها الاتحاد الأفريقي في هذه الأزمة، مشيرا إلى استعداد بلاده تقديم الخبرة النمساوية في حل النزاعات وفي إجراءات بناء الثقة.
مباحثات بين النمسا وأثيوبيا حول إنهاء الأزمة فى إقليم تيجراىالثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 07:36 م
وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرج
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بحث الكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا اليوم الثلاثاء، في اتصال هاتفي مع نظيره الأثيوبي دمقي مكونن الأوضاع في إقليم تيجراي.
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