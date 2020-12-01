لوكسمبورج تسجل 139 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت لوكسمبورج خلال الساعات الـ24 الماضية 139 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19), ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 34678 إصابةَ.
وذكرت وزارة الصحة في لوكسمبورج، أنها سجلت تسع حالات وفاة جديدة بالفيروس ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للوفيات 321 حالة وفاة.
لوكسمبورج تسجل 139 إصابة جديدة بفيروس كوروناالثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 05:24 ص
كورونا - صورة أرشيفية
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سجلت لوكسمبورج خلال الساعات الـ24 الماضية 139 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19), ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 34678 إصابةَ.
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