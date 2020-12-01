اليوم السابع
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لوكسمبورج تسجل 139 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 05:24 ص
لوكسمبورج تسجل 139 إصابة جديدة بفيروس كورونا كورونا - صورة أرشيفية
وكالات

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سجلت لوكسمبورج خلال الساعات الـ24 الماضية 139 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19), ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 34678 إصابةَ.
وذكرت وزارة الصحة في لوكسمبورج، أنها سجلت تسع حالات وفاة جديدة بالفيروس ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للوفيات 321 حالة وفاة.


لوكسمبورج

كورونا

كورونا فى لوكسمبورج

فيروس كورونا

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