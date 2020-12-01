اليوم السابع
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الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 08:39 م
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لبنان يسجل 1511 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 06:50 م
لبنان يسجل 1511 إصابة جديدة بفيروس كورونا كورونا - صورة أرشيفية
وكالات

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سجّلت لبنان 1511 إصابة جديدة بفيروس كورونا, ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 129414 إصابة.
وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 81584، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1033 حالة بعد تسجيل 15 حالة وفاة.


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