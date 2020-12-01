لبنان يسجل 1511 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالات

سجّلت لبنان 1511 إصابة جديدة بفيروس كورونا, ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 129414 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 81584، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1033 حالة بعد تسجيل 15 حالة وفاة.