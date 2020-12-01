لايف.. تشييع جنازة البطل الحقيقي لقصة مسلسل "لن أعيش فى جلباب ابى" بالغربية

الغربية مصطفى عادل

شيع أبناء مدينة طنطا بمحافظة الغربية جثمان الحاج نادى السباعى بطل القصة الحقيقية لمسلسل "لن أعيش فى جلباب ابي" والذى جسد قصته الفنان الراحل نور الشريف، من مسجد الحاج نادى السباعى. وكان توفى فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء الحاج نادى السباعى، أحد أكبر تجار الحديد والخردة بمنطقة الحدادين بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة.

والحاج نادى السباعى هو البطل الحقيقى لعبد الغفور البرعى التى جسدها الفنان الراحل نور الشريف فى مسلسل لن أعيش فى جلباب أبى.

والتقى الفنان نور الشريف بالحاج نادى السباعى بمسقط رأسه بطنطا، لجمع تفاصيل عن حياته ومسيرة نجاحه والتى قام بدوره بتجسيدها فى حلقات المسلسل.