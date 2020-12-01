كوريا الجنوبية تسجل 451 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

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أعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم أن كوريا الجنوبية أضافت 451 إصابة جديدة بكوفيد-19، منها 420 إصابة محلية، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 34,652 إصابة ولم تبلغ عن أي وفيات ليبقى العدد الإجمالي عند 526.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أنه بحسب المنطقة، تم الإبلاغ عن 153 إصابة جديدة بالفيروس في سول، و86 إصابة في إقليم كيونج كي المحيط بالعاصمة و16 إصابة في إنتشون، غرب سول.

وبلغ عدد المرضى بكوفيد-19 في حالة حرجة أو خطرة 97 حالة حتى منتصف الليل، بينما وصل إجمالي عدد الأشخاص الذين تم إطلاق سراحهم من الحجر الصحي بعد التعافي الكامل إلى 27,885 شخصا، بزيادة قدرها 260 شخصا عن اليوم الذي سبقه.