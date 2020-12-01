كهرباء القناة ترفع حالة الطوارئ فى 7 محافظات خلال جولة إعادة انتخابات البرلمان

الإسماعيلية – السيد فلاح

قال المهندس محمد السيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، إنه تقرر تشكيل غرفة عمليات رئيسية برئاسة، بديوان عام الشركة، نظرًا لإجراء جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، فى محافظات الإسماعلية والسويس وبورسعيد والشرقية وشمال سيناء وجنوب سيناء والمدن الجديدة والعاشر من رمضان، ضمن جولة الإعادة لانتخابات المرحلة الثانية للانتخابات والمقرر لها 7 و8 ديسمبر المقبل.

وأضاف المهندس محمد السيد، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه تم الدفع بأكثر من 30 وحدة توليد كهرباء طوارئ كما تقرر تشكيل غرف عمليات فرعية بكل قطاع برئاسة رئيس القطاع المختص ومديرى عام التشغيل ومديرى عام الصيانة ومديرى عام السلامة والصحة المهنية وكذلك تشكيل فرق طوارئ مجهزة بكافة المهمات والأجهزة والسيارات لمواجهة أى طوارئ وكذلك الدفع بأطقم إصلاح وصيانة على أعلى كفاءة ومهارات فنية تتواجد خلال ساعات النهار والليل وكذلك إعطاء كافة الصلاحيات لكل مسئول فى موقعه لاتخاذ القرار الازم فورًا.

ومن ناحية أخرى وقال اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، إنه تم اتخاذ كافة التدابير والتجهيزات اللازمة لتيسير إجراءات عملية جولة الإعادة فى انتخابات مجلس النواب 2020 المقرر لها 7 و8 ديسمبر المقبل، مشيرًا إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بجميع أجهزة المحافظة ومديريات الخدمات التابعة لها لتكون على أتم الاستعداد للعملية الانتخابية وتحسبًا للتعامل مع أى موقف طارئ قد يحدث والمتابعة والعرض أولًا بأول عليه.

وأضاف محافظ الإسماعيلية، تقرر انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة اعتبارًا من يوم 6 ديسمبر، ويستمر العمل حتى الانتهاء من الانتخابات لمتابعة سير وانتظام كافة الخدمات.

وأكد محافظ الإسماعيلية، على الالتزام التام من الجميع بإتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة أية تداعيات للإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعى وعدم السماح بأى شكل من أشكال الزحام أو التكدس وتوفير كافة سبل المناخ الآمن والمناسب لجميع الناخبين لتسهيل عملية المشاركة فى الأدلاء بأصواتهم، مشيرًا إلى أنه تم التأكيد على التنسيق التام فيما بين مختلف الجهات المعنية على تأمين اللجان من الخارج والاهتمام بأعمال النظافة بالمناطق المجاورة للمقار التى يجرى بها الانتخابات بأنواعها والمتابعة اليومية والعمل على إزالة أى معوقات قد تحدث.

كما أكد "بشارة"، أنه تم توفير مصادر إضاءة تبادلية فى جميع مراكز الانتخابات ولجان الفرز ووجود تليفون خط أرضى بكل مركز انتخابى وتوفير غرفة مؤمنة بشبابيك حديد للتحفظ على صناديق الاقتراع بمصبعات حديدية وأبواب حديدية لحفظ الصناديق بعد انتهاء اليوم الأول من الاقتراع، ومراجعة إجراءات الصيانة اللازمة لدورات المياه المستخدمة أثناء العملية الانتخابية داخل المقار الانتخابية بالأدوار الأرضية لتناسب ذوى الاحتياجات الخاصة، وإنشاء حرم أمن باستخدام الفراشة وإزالة الأشجار والنباتات التى تعوق الرؤية لتسهيل عملية التأمين وإنشاء سرادق به عدد مناسب من الكراسى لانتظار الناخبين أمام كل مركز انتخابى مع مراعاة إجراءات التباعد الاجتماعي.