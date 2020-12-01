كسر ماسورة مياه بكورنيش نيل الأقصر عقب انقلاب سيارة وإصابة عامل.. صور

أعلنت شركة مياه الأقصر، اليوم الثلاثاء، عن انقلاب سيارة بشارع كورنيش النيل أدى إلى كسر خط مياه وجارى الإصلاح، وإصابة أحد رجال شركة المياه خلال الإصلاحات.

وأضافت الشركة، فى بيان صحفى، أنه تم على الفور الدفع بفرق الصيانة والاصلاحات لموقع كسر ماسورة المياه، لحل الكسر وعودة ضخ المياه من جديد.

وفى نفس السياق أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، عن انقطاع المياه عن مركز ومدينة أرمنت والقرى التابعة لها من الساعة 11 مساء الجمعة 4 ديسمبر وحتى 5 صباح السبت، وذلك ضمن تنفيذ أعمال ربط الخزان الأرضى للتوسعات الجديدة بالخزان القائم بمحطة مياه أرمنت.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة والتواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن على الأرقام 125 - 0952282406 -0952284116 - 01147999752 فى حالة الطوارئ.