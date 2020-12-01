قبول 5 تظلمات والموافقة على 29 طلب تقنين جديد على أراضى الدولة ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

ترأس الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، الاجتماع رقم (64) للجنة العليا للبت فى طلبات التقنين على أراضى أملاك الدولة، بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، واللواء هشام شادى، ولمياء جلال المشرف العام على الأمانة الفنية باللجنة، وأحمد إبراهيم مدير عام الأملاك.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة 72 ملفا (48 طلبا جديدا + 24 تظلما)، حيث تم قبول عدد 5 تظلمات والموافقة على 29 طلب تقنين جديد، ليصل إجمالى عدد الطلبات التى تمت الموافقة عليها "حتى الآن" إلى 2165 طلب تقنين، فيما وصل إجمالى العقود التى تم تحريرها إلى 930 عقدا "مبانى وزراعة"، وجار البت فى باقى الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.

وعلى هامش الاجتماع قام قائد قطاع بنى سويف العميد محمد محمود عقبة، بإهداء شهادات تقدير لعدد من التنفيذيين بالمحافظة (رؤساء المدن ومديرى عموم ورؤساء قطاعات) لحسن تعاونهم أثناء سير العملية الانتخابية لمجلس النواب 2020، حيث قام المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم بتسليمها للمكرمين.