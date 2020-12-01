فيديو واقعة سرقة محام مفصول لـ"بطة" من بائعة طيور والقبض عليه في البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

حصل اليوم السابع على فيديو لكاميرا مراقبة بسوق دمنهور يرصد لحظة سرقة محامى مفصول من النقابة لبطة من سيدة بائعة طيور فى البحيرة. وتباشر نيابة قسم دمنهور بالبحيرة تحقيقاتها مع "م.ع" المحامى والذى اتهم بسرقة بطة من بائعة طيور بسوق دمنهور. وكانت الأجهزة بالبحيرة قد ألقت القبض على محام مفصول لاتهامه بسرقة بائعة طيور بسوق حى شبرا بمدينة دمنهور وذلك بعد مغافلتها وسرقة" بطة" دون أن يدفع ثمنها، حيث يأتى ذلك بعد قيام المجنى عليها بتقديم بلاغ رسمى إلى قسم شرطة دمنهور.

وقالت بائعة الطيور بسوق شبرا بدمنهور، إن شخصا يبدو عليه علامات الثراء توقف بسيارته أمام "فرش" الطيور لشراء" بطة" وغافلها ليهرب بسيارته.

وقالت مصادر أمنية أنه رغم انخفاض قيمة المسروقات المبلغ عنها وهى المتمثلة فى ثمن الطيور فإنه تم الاهتمام بالبلاغ مراعاة للبعد الإنسانى للسيدة المجنى عليها.

وأضافت المصادر، أنه فور تقدم بائعة الطيور ببلاغها إلى قسم شرطة دمنهور تحركت قوة أمنية لضبط المتهم وذلك بعد تفريغ الكاميرات الموجودة بالمنطقة ومتابعة خط سير سيارة المتهم.

وأوضحت المصادر أنه تم تحرير المحضر اللازم برقم 14917 لسنة 2020 قسم دمنهور تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

واشتعلت منصات التواصل الاجتماعى بالقصة الطريفة لـ"حرامى البط" وأعرب عدد كبير من رواد موقع "فيس بوك" عن شكرهم الجزيل للمقدم ماجد الحبشى رئيس مباحث دمنهور لإنسانيته واهتمامه ببلاغ السيدة بائعة الطيور وذلك لظروفها الاجتماعية.