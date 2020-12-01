فحص 203 ألف طالب بالمرحلة الابتدائية لعلاج أمراض سوء التغذية بالمنيا

المنيا –حسن عبد الغفار

واصلت مديرية الصحة بالمنيا، تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية لاكتشاف وعلاج أمراض سوء التغذية، ضمن مبادرة 100 مليون صحة والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حيث تم فحص 203 ألف طالب بالمرحلة الابتدائية بجميع المدارس المستهدفة بنطاق المحافظة.

من جانبه، قال الدكتور محمد النادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن المبادرة تستهدف طلاب المدارس الابتدائية من الصف الأول إلى الصف السادس الابتدائي، حيث تلقى المبادرة وجميع المبادرات الرئاسية اهتماما ورعاية ودعم من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، ويتم خلالها إجراء المسح الطبى والكشف عن أمراض السمنة والتقزم والأنيميا لطلاب المدارس الابتدائية والتى انطلقت من اليوم الاول من شهر نوفمبر بالتنسيق مع التامين الصحي.

واوضح وكيل الوزارة، أن الهدف من تلك المبادرة هو الاهتمام بصحة الطلاب من خلال الخدمات المقدمة فى الحملة مثل قياس نسبة الهيموجلوبين بالدم للكشف المبكر عن الأنيميا، وقياس الطول والوزن لتحديد مؤشر كتلة الجسم ومستوى السمنة والتقزم.

وأشار الدكتور أحمد خليل مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرات الرئاسية فى محافظة المنيا، أنه عند اكتشاف إصابة أحد الأطفال بهذه الأمراض، فإنه يتم تحويل الطفل إلى المستشفى للعلاج بالمجان، مشيراً إلى انه يتم تجهيز 80 فريق عن طريق مديرية الصحة وذلك لتنفيذ المبادرة فى الريف، بالإضافة لتدريب الفرق على طرق الفحص ومكافحة العدوى والتخلص الآمن من النفايات مع التوجيه للوصول لجميع الطلاب المستهدفين مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى.