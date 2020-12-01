اليوم السابع
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ضبط 14 طن أسماك سردين مجمدة منتهية الصلاحية بالبحيرة

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 12:27 م
ضبط 14 طن أسماك سردين مجمدة منتهية الصلاحية بالبحيرة المضبوطات
البحيرة - ناصر جودة

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نفذت مديرية التموين بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين بالبحيرة حملة للمرور علي أسواق مركز كفر الدوار وذلك فى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة- محافظ البحيرة بتكثيف الرقابة المستمرة على جميع الأنشطة التموينية والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتكثيف الرقابة على الأسواق والمجازر والمحلات التجارية وضبط الأسعار ومكافحة الغش الغذائي والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع المعروضة للحفاظ على صحة المواطنين.

أسفرت الحملة عن ضبط 14640كجم أسماك سردين مجمدة منتهية الصلاحية  داخل أحد الثلاجات حفظ المواد الغذائية بكفر الدوار تمهيدا لإعادة بيعها بالسوق السوداء بغرض التربح والكسب الغير مشروع والمتاجرة بصحة المواطنين حيث تم التحفظ عليها لحين إعدامها وإتخاذ كافة الإجراءات القانونيه حيال المخالفين.

 

 


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