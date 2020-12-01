صور.. مظاهر الكريسماس تظهر فى بريطانيا رغم مخاوف كورونا

وكالات

شهدت العاصمة البريطانية لندن بداية مظاهر الكريسماس، فى الوقت الذى تتزايد فيه المخاوف جراء تفشى فيروس كورونا فى المرحلة الحالية.

وزينت المحال التجارية نفسها بالأنوار والأشجار التى دائما ما ينظر إليها باعتبارها أبرز مظاهر الاحتفال بعيد الميلاد.

ومن جانبه، قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن البلاد قد تخفف إجراءات العزل العام المشددة لمكافحة مرض كوفيد-19 للسماح للعائلات بالتجمع في عيد الميلاد نظرا لوجود مؤشرات على أن حالات الاصابة بفيروس كورونا بدأت تستقر بفعل الاجراءات المطبقة.