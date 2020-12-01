اليوم السابع
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صور.. مظاهر الكريسماس تظهر فى بريطانيا رغم مخاوف كورونا

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 04:00 ص
صور.. مظاهر الكريسماس تظهر فى بريطانيا رغم مخاوف كورونا
وكالات

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شهدت العاصمة البريطانية لندن بداية مظاهر الكريسماس، فى الوقت الذى تتزايد فيه المخاوف جراء تفشى فيروس كورونا فى المرحلة الحالية.

وزينت المحال التجارية نفسها بالأنوار والأشجار التى دائما ما ينظر إليها باعتبارها أبرز مظاهر الاحتفال بعيد الميلاد.

ومن جانبه، قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن البلاد قد تخفف إجراءات العزل العام المشددة لمكافحة مرض كوفيد-19 للسماح للعائلات بالتجمع في عيد الميلاد نظرا لوجود مؤشرات على أن حالات الاصابة بفيروس كورونا بدأت تستقر بفعل الاجراءات المطبقة.

الكريسماس مختلف فى زمن كورونا
الكريسماس مختلف فى زمن كورونا
أنوار الكريسماس فى لندن
أنوار الكريسماس فى لندن
جانب من المشهد أمام أحد المحال التجارية
جانب من المشهد أمام أحد المحال التجارية
شجرة الكرسماس تزين واجهة أحد المحال
شجرة الكرسماس تزين واجهة أحد المحال
عدد من الأشحا يتوافدون على أحد المحال
عدد من الأشحا يتوافدون على أحد المحال
مخاوف كورونا تهيمن على احتفالات الكريسماس
مخاوف كورونا تهيمن على احتفالات الكريسماس

 


بريطانيا

كورونا

كورونا فى بريطانيا

الكريسماس

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