صور.. أمطار غزيرة فى واشنطن تضفى صورة جمالية للبيت الأبيض

وكالات

شهد البيت الأبيض والمنطقة المحيطة به أمطارا غزيرة فى الساعات الأولى من صباح اليوم، بينما ظهرت علامة قوس قزح فوق مركز الحكم فى الولايات المتحدة.

ورصدت وكالة رويترز صورا للأمطار التى هطلت بغزارة بواشنطن، والتى أضفت صورة جمالية للمنطقة فى الوقت الذى يشهد فيه البيت الأبيض المرحلة الانتقالية لتسليم السلطة من الرئيس دونالد ترامب لخليفته جو بايدن.



أثار الأمطار على زجاج البيت الأبيض



البيت الأبيض يشهد أصعب عملية انتقالية فى التاريخ الأمريكى



أمطار بالبيت الأبيض



قوس قزح يتعامد فوق البيت الأبيض