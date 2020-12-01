اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 11:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. أمطار غزيرة فى واشنطن تضفى صورة جمالية للبيت الأبيض

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 08:00 ص
صور.. أمطار غزيرة فى واشنطن تضفى صورة جمالية للبيت الأبيض البيت الأبيض
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد البيت الأبيض والمنطقة المحيطة به أمطارا غزيرة فى الساعات الأولى من صباح اليوم، بينما ظهرت علامة قوس قزح فوق مركز الحكم فى الولايات المتحدة.

ورصدت وكالة رويترز صورا للأمطار التى هطلت بغزارة بواشنطن، والتى أضفت صورة جمالية للمنطقة فى الوقت الذى يشهد فيه البيت الأبيض المرحلة الانتقالية لتسليم السلطة من الرئيس دونالد ترامب لخليفته جو بايدن.

أثار الأمطار على زجاج البيت الأبيض
أثار الأمطار على زجاج البيت الأبيض
البيت الأبيض يشهد أصعب عملية انتقالية فى التاريخ الأمريكى
البيت الأبيض يشهد أصعب عملية انتقالية فى التاريخ الأمريكى
أمطار بالبيت الأبيض
أمطار بالبيت الأبيض
قوس قزح يتعامد فوق البيت الأبيض
قوس قزح يتعامد فوق البيت الأبيض
مشهد البيت الأبيض وسط سقوط الأمطار
مشهد البيت الأبيض وسط سقوط الأمطار

 


البيت الأبيض

واشنطن

أمطار

الولايات المتحدة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ميلانيا تعقد اجتماعات لكتابة مذكراتها فى البيت الأبيض.. وترامب يبارك الخطوة

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 03:20 م

بايدن يكتب صفحة جديدة لدور المرأة فى عالم الحكم والسياسة.. الرئيس الأمريكى المنتخب يختار نائبة له ويعين فريقا نسائيا لإدارة الاتصالات بالبيت الأبيض لأول مرة.. وتوقعات بتولى سيدة قيادة البنتاجون

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 02:41 م

"الكرملين" تؤكد تعيين بساكي بالبيت الأبيض شأن أمريكي ونأمل بإرادة سياسية لتطبيع العلاقات مع روسيا

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 01:37 م

أسوشيتدبرس تؤكد اختيار بايدن فريقا نسائيا لإدارة الاتصالات بالبيت الأبيض

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 09:39 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة