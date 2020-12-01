شركتا فايزر وبيونتك تعلنان التقدم بطلب لتوزيع لقاحهما في أوروبا

كتب سمير حسنى

أعلنت شركتا فايزر الأمريكية وبيونتك الألمانية التقدم بطلب للحصول على ترخيص لتوزيع لقاحهما ضد فيروس كورونا في أوروبا، جاء ذلك نقلا عن قناة العربية الإخبارية.

وكشف تقرير جديد لجريدة "وول ستريت جورنال" أن شركة الأدوية الأمريكية فايزر بدأت في نقل لقاح كورونا الخاص بها بواسطة رحلات طيران مستأجرة من شركة الطيران الأمريكية United Airlines إلى مراكز التوزيع، تحسباً لموافقة إدارة الأغذية والعقاقير (FDA)، ووافقت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) على الشحنات، والتي تتطلب تعبئة لقاح فايزر في الثلج الجاف، وفقًا لما نقله موقع CNN.