"سيدة البطة" فى البحيرة: رفضت التنازل عن محضر السرقة ضد المحامى.. صور

البحيرة - ناصر جودة

قالت بهيجة قرقر، المعروفة باسم سيدة البطة فى البحيرة، إنها رفضت التنازل عن محضر سرقة محامى مفصول للبطة منها وفر هاربا دون أن يدفع ثمنها، مضيفة أنها رفضت الحصول على مبالغ مالية أكثر من ثمن البطة مقابل التنازل عن محضر السرقة.

وأضافت أن الطيور التى تبيعها هى رأس مالها فى الحياة، وأنها تقوم بتربية أولادها منهم، موضحة أنها رغم كونها ضعيفة وبائعة طيور الإ أنها أصرت على تقديم محضر ضد السارق وضبطه وهو ما قامت به قوات الأمن بالبحيرة.

كانت الأجهزة الأمن بالبحيرة، قد ألقت القبض على محام مفصول لاتهامه بسرقة بائعة طيور بسوق حى شبرا بمدينة دمنهور، وذلك بعد مغافلتها وسرقة "بطة" دون أن يدفع ثمنها، ويأتى ذلك بعد قيام المجنى عليها بتقديم بلاغ رسمى إلى قسم شرطة دمنهور.

وقالت مصادر أمنية، إنه رغم انخفاض قيمة المسروقات المبلغ عنها، وهى المتمثلة فى ثمن الطيور إلا أنه تم الاهتمام بالبلاغ مراعاة للبعد الإنسانى للسيدة المجنى عليها.

وأضافت المصادر، أنه فور تقدم بائعة الطيور ببلاغها إلى قسم شرطة دمنهور تحركت قوة أمنية لضبط المتهم، وذلك بعد تفريغ الكاميرات الموجودة بالمنطقة ومتابعة خط سير سيارة المتهم.

وأوضحت المصادر، أنه تم تحرير المحضر اللازم برقم 14917 لسنة 2020 قسم دمنهور تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

واشتعلت منصات التواصل الاجتماعى بالقصة الطريفة لـ"حرامى البط"، وأعرب عدد كبير من رواد موقع "فيس بوك" عن شكرهم الجزيل للمقدم ماجد الحبشى، رئيس مباحث دمنهور لإنسانيته واهتمامه ببلاغ السيدة بائعة الطيور، وذلك لظروفها الاجتماعية.