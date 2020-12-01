"سيدة البطة" بالبحيرة: الأغنياء بيسرقوا من واحدة غلبانة.. ماذا يفعل الفقراء؟

البحيرة - ناصر جودة

خرجت السيدة بهيجة قرقر بائعة الطيور بمحافظة البحيرة كعادتها كل يوم لبيع الطيور والخضروات، وفى أحد الأيام توقفت أمامها سيارة فاخرة يقودها شخص يظهر عليها ملامح الثراء والغنى ليشترى منها بطة، حيث أسرعت بهيجة لانتقاء أفضل الطيور أملا فى بيعها لمالك السيارة والحصول منه على أعلى سعر وكانت المفاجأة أن مالك السيارة غافلها وسرق البطة وفر هاربا دون أن يدفع ثمن البطة.





جراءة وشجاعة الست بهيجة دفعتها للإصرار على عدم ترك حقها وان تذهب لقسم الشرطة وتقديم بلاغ ضد سارق البطة، وقابل ذلك شهامة من رجال قسم الشرطة الذين ساعدوا الست بهيجة رغم حجم المهام الواقعة عليهم بل استقبلوها واستمعوا إليها وطلبوا تفريغ كاميرات المحلات المجاورة لمكان حدوث الواقعة حتى تم التوصل للجانى.

وأكدت بهيجة أنور قرقر بائعة الطيور بمدينة دمنهور بالبحيرة والمعروفة إعلاميا بسيدة البط أنها لن تتنازل عن حقها فى مقاضاة المتهم بسرقتها حتى لا يتكرر هذا الأمر بعد ذلك، موضحة أنها تعرضت لضغوط شديدة من قبل المتهم وهو محام مفصول للتنازل عن البلاغ المقدم منها.

واوضحت بائعة الطيور فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المتهم غافلها لسرقة زوج من البط هو رأس مالها رغم انه ميسور الحال ويستخدم سيارة عالية الثمن قائلة : " حسبى الله ونعم الوكيل.. الناس الأغنياء بيسرقوا من واحدة غلبانة أما الفقراء يعملوا ايه"

ولفتت إلى أنها ذهبت بمفردها إلى قسم الشرطة لأول مرة فى حياتها وأدلت بأقوالها أمام النيابة العامة فى هذه الواقعة، مطالبة المسئولين عن محافظة البحيرة والمجلس القومى للمرأة بدعمها لمواجهة الضغوط عليها للتنازل عن المحضر المقدم.

وكانت الأجهزة بالبحيرة قد القت القبض على محام مفصول يدعى " م.ع" لاتهامه بسرقة بائعة طيور بسوق حى شبرا بمدينة دمنهور وذلك بعد مغافلتها وسرقة" بطة" دون أن يدفع ثمنها.ويأتى ذلك بعد قيام المجنى عليها بتقديم بلاغ رسمى إلى قسم شرطة دمنهور.

وقالت بائعة الطيور بسوق شبرا بدمنهور أمام النيابة أن شخصا يبدو عليه علامات الثراء توقف بسيارته أمام " فرش" الطيور لشراء" بطة" وغافلها ليهرب بسيارته.

وقالت مصادر أمنية إنه رغم انخفاض قيمة المسروقات المبلغ عنها وهى المتمثلة فى ثمن الطيور، إلا أنه تم الاهتمام بالبلاغ مراعاة للبعد الإنسانى للسيدة المجنى عليها.

وأضافت المصادر أنه فور تقدم بائعة الطيور ببلاغها إلى قسم شرطة دمنهور تحركت قوة امنية لضبط المتهم وذلك بعد تفريغ الكاميرات الموجودة بالمنطقة ومتابعة خط سير سيارة المتهم. انه تم تحرير المحضر اللازم برقم 14917 لسنة 2020 قسم دمنهور تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

واشتعلت منصات التواصل الاجتماعى بالقصة الطريفة لـ"حرامى البط" وأعرب عدد كبير من رواد موقع " فيس بوك " عن شكرهم الجزيل للمقدم ماجد الحبشى رئيس مباحث دمنهور لانسانيته واهتمامه ببلاغ السيدة بائعة الطيور وذلك لظروفها الاجتماعية.