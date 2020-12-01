اليوم السابع
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سلطان عمان يبحث هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكى سبل تعزيز العلاقات

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 04:00 ص
سلطان عمان يبحث هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكى سبل تعزيز العلاقات سلطان عمان هيثم بن طارق
أ ش أ

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بحث سلطان عمان هيثم بن طارق، هاتفيا، مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو، سبل تعزيز العلاقات المشتركة.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن ذلك جاء خلال اتصال تلقاه السلطان هيثم بن طارق، من وزير الخارجية الأمريكي، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية الوطيدة في كافة المجالات وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين والتشاور حول التطورات التي تشهدها المنطقة.


سلطنة عمان

الولايات المتحدة

مايك بومبيو

هيثم بن طارق

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