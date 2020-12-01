سلطان عمان يبحث هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكى سبل تعزيز العلاقات

بحث سلطان عمان هيثم بن طارق، هاتفيا، مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو، سبل تعزيز العلاقات المشتركة.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن ذلك جاء خلال اتصال تلقاه السلطان هيثم بن طارق، من وزير الخارجية الأمريكي، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية الوطيدة في كافة المجالات وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين والتشاور حول التطورات التي تشهدها المنطقة.
سلطان عمان يبحث هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكى سبل تعزيز العلاقاتالثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 04:00 ص
سلطان عمان هيثم بن طارق
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بحث سلطان عمان هيثم بن طارق، هاتفيا، مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو، سبل تعزيز العلاقات المشتركة.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
سلطان عمان يتذكر "قابوس" الراحل فى خطاب العيد الوطنى الـ 50.. فيديوالأربعاء، 18 نوفمبر 2020 01:35 م
سلطان عمان يتلقى التهانى من 70 زعيم عربى وأجنبى بمناسبة العيد الوطنى الـ50الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 01:02 م
سلطان عمان يصدر عفوا عـن عدد مـن المحبوسين بمناسبة الاحتفال باليوم الوطنى الـ50الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 09:04 م
خادم الحرمين وولى العهد يهنئان سلطان عُمان بذكرى اليوم الوطنىالثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 10:05 ص
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة