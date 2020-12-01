سكرتير عام المنوفية يتفقد تطوير عدد من الطرق والشوارع .. صور

المنوفية - محمد فتحى

تفقد اليوم اللواء علاء رشاد السكرتير العام لمحافظة المنوفية أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع عاطف السادات بحى غرب شبين الكوم تمهيداً لرصفه للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة وذلك فى إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية التى تتم على أرض الواقع ميدانياً وبالأخص مشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق وتذليل العقبات لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المقررة.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد عامر مدير فرع الهيئة العامة للطرق والكبارى بالمنوفية والمهندس على عبد الدايم مدير مديرية الطرق والنقل والمهندس محمدنشأت مسئول شركة السلام إنترناشونال للمقاولات، ووسام مراد مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالديوان العام ورئيس حى غرب.

ووجه السكرتير العام مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بسرعة رد الشيىء لأصله بشارع باريس والتنسيق التام مع مسئولى الهيئة العامة للطرق والكبارىء تمهيداً لبدء أعمال الرصف من قبل الهيئة باكر، كما تابع السكرتير العام أعمال تطوير ورفع كفاءة المنطقة المحيطة خلف المستشفى التعليمى، وتفقد أعمال تركيب البلدورات بالمنطقة وكذا شارع ياسين عبدالغفار بنسبة تنفيذ 50 % وخلال التفقد وجه السكرتير العام مدير مديرية الطرق بإنشاء جزيرة وسطى بنهاية شارع ياسين عبدالغفار وزراعة أشجار لإضفاء مظهر حضارى وجمالى يليق بعاصمة المحافظة.

وفى ذات السياق تفقد السكرتير العام أعمال توسعة طريق ترعة المسلك من الجانين بطول 800 متر بتكلفة مليون و615 ألف جنيه ، وجارى إستكمال أعمال تركيب البلدورات بالجزيرة الوسطى ووجه السكرتير العام مسئول الهيئة العامة للطرق والكبارى بسرعة نهو أعمال رصف الطريق بعد الإنتهاء من تركيب البلدورات من قبل مديرية الطرق، وكذا تفقد شارع أعمال رصف شارع إسكاروس بجوار مزلقان العبور ووجه مدير التخطيط والمتابعة بإعداد خطاب لشركة الكهرباء لسرعة إتخاذ اللازم بشأن نقل محول كهرباء وعمود إنارة يعوق أعمال الرصف بالمنطقة ، كما وجه رئيس حى غرب بسرعة رفع كافة الإشغالات بمنطقة مزلقان أبو عجوة لتحقيق الإنظباط والسيولة المرورية.

يأتى هذا فى إطار خطة محافظة المنوفية لرفع كفاءة البنية التحتية لقطاع الطرق كونه أحد العوامل الهامة لدفع عملية التنمية المستدامة.

سكرتير عام المنوفية يتفقد تطوير عدد من الطرق والشوارع

سكرتير عام المنوفية يتفقد تطوير عدد من الطرق والشوارع

رصف الشوارع