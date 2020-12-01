روسيا تسجل رقما قياسيا جديدا فى عدد وفيات كورونا على أساس يومى

كتب سمير حسنى

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الثلاثاء، تسجيل 569 حالة وفاة، و26.402 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

فى غضون ذلك، كشف تحليل أجرته وكالة أنباء تاس الروسية ونشرته أمس الاثنين، أن نحو 11 ألفا و905 من حالات الوفاة جراء فيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ في البلاد قد تم تسجيلها في شهر نوفمبر الجاري.

وبحسب نتائج التحليل التي استندت على البيانات الواردة من "مركز الأزمات المعني بمكافحة فيروس كورونا" في روسيا، فإن 39 ألفا و895 مريضا توفوا بسبب الإصابة بالفيروس، ما يعني أن نحو 30% من إجمالي حالات الوفاة قد تم رصدها في شهر نوفمبر.

ولفت التحليل إلى ارتفاع معدل الوفيات في البلاد من 1.73% إلى 1.74% خلال الشهر الماضي.