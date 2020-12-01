رقم قياسى فى التسوق عبر الإنترنت فى بلاك فرايداى داخل أمريكا بسبب كورونا

كتبت: نهال أبو السعود

قام أكثر من 100 مليون شخص بالتسوق عبر الإنترنت فى يوم الـ"بلاك فرايداى" هذا العام، وهو رقم قياسى وفقًا للأرقام الصادرة يوم الثلاثاء عن الاتحاد الوطنى للبيع بالتجزئة فى الولايات المتحدة.

بلغ عدد المتسوقين عبر الإنترنت لليوم التالى لعيد الشكر 100.6 مليون، بزيادة 8% مقارنة بالعام السابق، فى حين انخفض عدد المتسوقين فى المتاجر يوم الجمعة السوداء بنسبة 37%.

قفز المتسوقون عبر الإنترنت فقط من عيد الشكر حتى يوم الإثنين إلى 95 مليونًا، بزيادة قدرها 44 % عن العام الماضى فى إشارة إلى أن العديد من المستهلكين يتجنبون المتاجر التقليدية خلال جائحة فيروس كورونا.

بلغ متوسط ​​المبلغ الذى تم إنفاقه على عناصر العطلات، بما فى ذلك الهدايا والديكورات والطعام حوالى 312 دولارًا، بانخفاض حوالى 50 دولارًا عن العام الماضي. على الهدايا وحدها، بلغ متوسط ​​المبلغ الذى تم إنفاقه 225 دولارًا، مقارنة بنحو 260 دولارًا فى عام 2019.

فى استطلاع، أشار 57 % من المستهلكين إلى أنهم يخططون للتسوق عبر الإنترنت أكثر فى موسم العطلات هذا، خاصة بسبب المخاوف الصحية حول الوباء.