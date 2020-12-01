رئيس حى شرق أسيوط ومديرة التنظيم يسددان جدية التصالح لسيدة عجزت عن الدفع

أسيوط فريق المحافظات

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المراكز التكنولوجية التابعة للوحدات المحلية لحى شرق وحى غرب ومركز أسيوط، لمتابعة انتظام استقبال طلبات التصالح فى مخالفات البناء، وسط إقبال كبير من المواطنين قبيل غلق باب التقديم بساعات، وانتهاء المهلة التى حددها مجلس الوزراء، حيث اطمأن المحافظ على سير العمل.

وكان فى استقباله اللواء مصطفى عبدالرحيم رئيس مركز ومدينة أسيوط ومحمد بشير رئيس حى غرب وأيمن محروس رئيس حى شرق أسيوط وأحمد ثابت نائب رئيس حى غرب وحسنى درويش نائب رئيس مركز ومدينة أسيوط.

والتقى المحافظ خلال جولته بالمراكز التكنولوجية أمس بعدد من المواطنين واستمع إلى مطالبهم واستفساراتهم حول التصالح فى مخالفات البناء وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية والعمل على تقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة مشيرًا الاقبال الكبير على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء مشيداً بوعى المواطنين واقبالهم على التصالح لتصحيح أوضاعهم فى مخالفات البناء وفقاً للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات لافتاً إلى أنه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة.

ووجه المحافظ خلال جولته بالالتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية والتهوية الجيدة للوقاية من فيروس كورونا المستجد حرصًا على سلامة المواطنين والموظفين بالمراكز التكنولوجية والالتزام بترتيب أدوار المواطنين عن طريق النداء الآلى والعمل على تسهيل إجراءات تلقى طلبات التصالح وتحصيل الرسوم مشيرًا الى أنه سيواصل جولاته المفاجئة لمتابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة للوقوف على عدد الطلبات المقدمة فى التصالح مؤكدًا أنه لن يسمح بأى تقصير أو إهمال فى هذا الملف الحيوى والهام.

ووجه محافظ أسيوط الشكر لايمن محروس رئيس حى شرق والمهندسة جيهان برامبل مدير التنظيم بالادارة الهندسية بالحى لقيامهم بدفع مبلغ جدية التصالح ورسوم الفحص للسيدة (فوزية س. ح. ) من سكان حى شرق والتى تقدمت بطلب تصالح لمنزلها ولم تستطع دفع مبلغ جدية التصالح نظرًا لظروفها الاجتماعية الصعبة وذلك ضمن المشاركة المجتمعية ومساعدة غير القادرين على سداد جدية التصالح لافتًا إلى إنه يجرى تنفيذ مبادرة " التصالح حياة " والتى ينظمها مؤسسة حياة كريمة لسداد رسوم جدية التصالح لغير القادرين من الأسر الاولى بالرعاية بقرى المحافظة الاكثر احتياجًا ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأكد محافظ أسيوط إنه تم تطبيق تخفيض قيمة المبالغ المقررة للتصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع بنسبة 25% فى حالة سداد كامل هذه المبالغ بمراكز وقرى المحافظة وذلك وفقًا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء وذلك فى إطار حرص الدولة على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح كافة على مخالفات البناء الخاصة بهم وتقنين أوضاعهم موضحًا إنه فى حالة انتهاء لجان البت فى طلبات التصالح وتقنين الأوضاع من أعمالها وحساب المبالغ المقررة للتصالح وتقنين الأوضاع فيكون تحديد نسبة الخصم وفقًا للمبالغ المحتسبة فى هذا الشأن وفى حالة عدم انتهاء اللجان من أعمالها فتحدد نسبة الخصم بصورة ابتدائية وفقاً للمساحة المحددة فى الطلبات المقدمة من المواطنين الذين يرغبون فى سداد المبلغ بالكامل وذلك لحين انتهاء لجان البت فى طلبات التصالح وتقنين الأوضاع من أعمالها وحساب المبالغ المقررة للتصالح وتقنين الأوضاع ونسبة الخصم المشار إليها بصورة نهائية طبقاً لأحكام القانون المذكور ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له لافتاً إلى أنه فى جميع الأحوال لا يترتب على تطبيق نسبة الخصم النزول عن الحد الأدنى المقرر قانوناً لسعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح طبقاً للمادة الخامسة من القانون تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء وبما يشجع المواطنين بالإسراع فى تقديم طلبات التصالح وفقًا للأوضاع القانونية والاجراءات التى تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له.



محافظ أسيوط يتفقد 3 مراكز تكنولوجية لمتابعة استقبال طلبات التصالح