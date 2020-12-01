رئيس جامعة بنى سويف يلتقى عددا من أعضاء مجلس النواب والشيوخ الجدد

بنى سويف هانى فتحى

التقى الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، عددًا من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وهم الدكتور حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ، الدكتورة منى عبد الله، وسهام بشاى، ومحمد سيد كامل، ومحمد رجب عبد العليم أعضاء مجلس النواب وذلك لبحث سبل التعاون المشترك.

ووجه رئيس الجامعة التهنئة إلى الأعضاء الجدد بمناسبة فوزهم فى الانتخابات مؤكدا على دورهم الفعال وحرص الجامعة على فتح باب التواصل والتعاون مع النواب لتقديم كافة الخدمات داخل محافظة بنى سويف وللمواطن السويفى.

وأضاف الدكتور منصور إلى حرص الجامعة على تنظيم قوافل وندوات إلى جميع القرى والمراكز بالمحافظة لتقديم الخدمات لهم وذلك من حرص الجامعة تجاه المواطنين داخل المحافظة.

من جانبهم، وجه النواب شكرهم إلى الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة للجهود التى يبذلها داخل الجامعة والمستشفى الجامعى حتى أصبحت جامعة بنى سويف من أعرق الجامعات على مستوى الجمهورية ولتميزها فى كافة التصنيفات الدولية.