رئيس جامعة بنى سويف: الجامعة الأهلية ستكون قبلة الطلاب من مختلف المحافظات

شهد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، ندوة " الجامعات الأهلية فى مصر والعبور للمستقبل.. جامعة بنى سويف الأهلية دراسة حالة" تحت إشراف الدكتور خالد عباس وكيل مؤسسى الجامعة الأهلية، بحضور العقيد تامر أبو بكر ممثل الهيئة الهندسية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

وفى بداية اللقاء، وجه الدكتور منصور التهنئة لأعضاء مجلس النواب الجدد، كما أعلن تقديره لكل من القيادة السياسية ووزارتى التعليم العالى والدفاع لتفعيل قرار إنشاء الجامعات الأهلية الذى لاقى رضا واستحسان من جميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين بقطاع التعليم العالى، ضمن التطوير الشامل فى كل قطاعات الدولة، والذى حظى بصدور عدد من القرارات الحكيمة التى تتماشى مع متطلبات العصر ومنها إنشاء المزيد من الجامعات الحكومية إلى جانب الجامعات الخاصة وإنشاء فروع لجامعات دولية لخدمة كافة شرائح المجتمع المصرى والذى يعد أمنا قوميا ببعديه السياسى والاقتصادي.

وأكد الدكتور منصور أن جامعة بنى سويف تعد من أوائل الجامعات التى تمت لها الموافقة على إنشاء الجامعة الأهلية نظرا لتميز الجامعة بوجود عدد من الكليات الفريدة من نوعها، ما دفع المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالى لإصدار توصية بضرورة تكرار تلك الكليات فى مختلف الجامعات المصرية، فالجامعة الأهلية لا تبغى الربح وتهدف لإنشاء كليات وبرامج بينية غير نمطية منتقاة بحيث تتماشى مع طبيعة المجتمع السويفى بثرواته الزراعية والصناعية لتخريج جيل قادر على المنافسة.

وفى نهاية كلمته وجه رئيس الجامعة الشكر لكل من القيادة السياسية لدعمها المستمر لقطاع التعليم العالى وتوفير الدعم المادى لإنشاء الجامعة الأهلية وكذلك الشكر لجميع الجهات السيادية والهيئة الهندسية التى تعمل على تحقيق أعلى جودة بأقل سعر وفى أسرع وقت، وأخيرا الشكر لوزارة التعليم العالى ولكل قيادات ورؤساء جامعة بنى سويف السابقين ممن أسهموا فى تطوير الجامعة.

وأوضح الدكتور خالد عباس وكيل مؤسسى جامعة بنى سويف الأهلية أن الجامعة الجديدة تمثل اضافه متميزة، واستعرض الرسومات الهندسية والمنشآت، لتتضمن المرحلة الأولى كليات الطب البشرى، والعلاج الطبيعى، والهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، والعلوم الإدارية الرقمية، واللغات والعلوم الإنسانية، وكلية الإعلام الرقمى وفنون الاتصال، وكلية تنمية الثروة الحيوانية والتصنيع الغذائى، بالإضافة إلى إنشاء مراكز بحثية متطورة خلال خطة زمنية محددة، بحيث يتم الافتتاح فى شهر أكتوبر 2021.

وقال أنه على الجانب الأكاديمى تم تنظيم فريق عمل من كل الكليات يضم الأساتذة فى كافة التخصصات، بما يشمل أعضاء هيئة التدريس والعمداء وخاصة العمداء أصحاب الكليات ذات التخصصات القريبة من بعضها مثل كليات العلوم (علوم الأرض، وعلوم الملاحة، والعلوم الطبية) وكلية الطب البيطرى وكلية الزراعة لإنشاء برامج مميزة داخل الجامعة الأهلية تجمع بين هذه التخصصات.

وحول الدراسة المالية للجامعة استعرض الدكتور شعبان مبارز المستشار المالى لجامعة بنى سويف، دراسات الجدوى الخاصة بالجامعة الأهلية ومنها دراسة الجدوى التسويقية والتى توضح الطلب والإقبال على الجامعة من الأهالى ومجتمع محافظة بنى سويف، ودراسة الجدوى التشغيلية أو الفنية التى تستعرض الإمكانيات المادية من أجهزة ومعدات للجامعة، بالإضافة إلى الإمكانيات البشرية من الأساتذة والمتخصصين، ودراسة الجدوى التنظيمية والقانونية والدراسة المالية والاقتصادية للجامعة، والتى توضح المصادر التمويلية للجامعة وهل سيتم تحقيق أرباح منها أم لا؟ والدراسة الاجتماعية والتى تمثل تأثير الجامعة على المجتمع من خلال توفير فرص عمل وتقليل نسبة البطالة فى مجتمع بنى سويف، بالإضافة إلى الدراسة البيئية حيث تساهم الجامعة بعدد من التخصصات الجديدة والتى ستساعد فى تقليل التلوث والحفاظ على البيئة.