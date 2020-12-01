رئيس جامعة الأقصر يكشف تفاصيل إعفاء طلاب حلايب وشلاتين من المصروفات

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت جامعة الأقصر بقيادة الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة، فعاليات مجلس جامعة الأقصر فى جلسته رقم 19 بمقر الجامعة بمدينة الأقصر بعضوية وحضور أعضاء مجلس الجامعة، حيث وافق الدكتور محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، على إعفاء طلاب حلايب وشلاتين من الرسوم الدراسية للعام الجامعى 2020/2021.

وأكد رئيس جامعة الأقصر، خلال المجلس، أنه سيتم تسكين الطلاب بدار الضيافة بدءاً من أول شهر ديسمبر 2020، على أن تكون رسوم الإقامة (500 جنيه) شهرياً للسرير الواحد، وتخفيض رسوم البرامج الخاصة بكليات الجامعة بنسة 15% ولأبناء أعضاء هيئة التدريس والموظفين الإدريين، وبروتوكول التعاون بين الهيئة العامة لتعليم الكبار وجامعة الأقصر، وكذلك عقد بروتوكول التعاون بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات وجامعة الأقصر.

وكان قد عقد الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، الأسبوع الماضى، اجتماعاً بمجلس إدارة المدن الجامعية، وذلك لمناقشة موضوع تسكين الطلاب المتقدمين بإلتماسات، وخلال الإجتماع تم الموافقةعلى تسكين جميع الطلبة والطالبات المتقدمين بإلتماسات للسكن بالمدن الجامعية.

كما صرح رئيس جامعة الأقصر، على أنه تم زيادة عدد الأماكن المخصصة لتسكين الذكور وفتح باب قبول الإلتماسات للسكن بالمدن الجامعية ،وعلى من يرغب السكن بالمدن الجامعية التوجه إلى إدارة رعاية الشباب بمقر الجامعة الرئيسى أو إدارة شئون الإقامة بالمدن الجامعية لتقديم الإلتماس، كما تم تحديد أخر موعد للإقامة بالمدن الجامعية للطلبة والطالبات المتقدمين بإلتماسات حتى يوم الأثنين 30 نوفمبر 2020 .