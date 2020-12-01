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حفيد عبد الغفور البرعى الحقيقى يؤكد حب العمال لجده بسبب جبره الخواطر.. فيديو

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 06:25 م
حفيد عبد الغفور البرعى الحقيقى يؤكد حب العمال لجده بسبب جبره الخواطر.. فيديو حفيد عبد الغفور البرعى الحقيقى
الغربية - مصطفى عادل

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قال حسام عبد الدايم، حفيد الحاج نادى السباعى، البطل الحقيقى لمسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى"، إن جده كان محبوبا بين الناس وخاصة العمال، لأنه كان جابرا للخواطر ولا يرد أحدا من العمال الذين كانوا بمثابة أسرته أو أبنائه، وهو ما تجلى فى مشهد تشييع جنازته اليوم.
 
ومن جانبه، أكد محمد السباعى نجل الراحل نادى السباعى البطل الحقيقى لقصة مسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى"، أن الفنان الراحل نور الشريف بطل المسلسل كان يزور والده كثيرا للتعرف منه عن قرب على واقع شخصية عبد الغفور البرعى الذى سيجسده خلال حلقات المسلسل ومعايشته فى يومه وحياته العملية داخل سوق الخرده والحديد بطنطا.
 
وأضاف نجل نادى السباعى، لـ"اليوم السابع"، أن والده كان رجلا عصاميا بنى نفسه بنفسه وبدأ مشواره العملى من أوله أو كما وصفه الابن "من تحت الصفر"، واصفا والده بأنه مثال حقيقى لقصة كفاح طويلة.
 
وأوضح محمد، أن نادى السباعى كان محبوبا بين الناس وخاصة العمال الذين حبوه أكثر بسبب قربه منهم وتعلقه بهم وكان يشعر بهم لأنه كان واحدا منهم وشقى وتعب حتى صار "أسطورة الحديد والخردة"، معلقا: "الحمد لله على حب الناس، وإن شاء الله نكمل مسيرة كفاحه".
 

توفى فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء الحاج نادى السباعى،أحد أكبر تجار الحديد والخردة بمنطقة الحدادين بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة.

والحاج نادى السباعى هو البطل الحقيقى عبد الغفور البرعى التى جسدها الفنان الراحل نور الشريف فى مسلسل لن أعيش فى جلباب أبى.

 

والتقى الفنان نور الشريف بالحاج نادى السباعى بمسقط رأسه بطنطا، لجمع تفاصيل عن حياته ومسيرة نجاحه والتى قام بدوره بتجسيدها فى حلقات المسلسل.

 

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طنطا

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