جو بايدن يؤكد أن الفريق الاقتصادى سيخرج الولايات المتحدة من أزمتها

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قال الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إن فريقه الاقتصادي سيخرج الولايات المتحدة من أزمتها الاقتصادية ويساعد على بناء الاقتصاد.

وأكد بايدن - في خطاب له في ويلمنجتون بولاية ديلاوير للإعلان عن فريقه الاقتصادي، حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية - أن هذا الفريق سيسعى لبناء الاقتصاد "أفضل مما كان عليه"، مشيراً إلى أن الفريق "يتمتع بالخبرة ويشمل الأمريكيين الرائدين من خلفيات مختلفة، الذين يشتركون معه في رؤيته الأساسية.