جو بايدن يؤكد أن الفريق الاقتصادى سيخرج الولايات المتحدة من أزمتها

قال الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إن فريقه الاقتصادي سيخرج الولايات المتحدة من أزمتها الاقتصادية ويساعد على بناء الاقتصاد.
وأكد بايدن - في خطاب له في ويلمنجتون بولاية ديلاوير للإعلان عن فريقه الاقتصادي، حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية - أن هذا الفريق سيسعى لبناء الاقتصاد "أفضل مما كان عليه"، مشيراً إلى أن الفريق "يتمتع بالخبرة ويشمل الأمريكيين الرائدين من خلفيات مختلفة، الذين يشتركون معه في رؤيته الأساسية.
جو بايدن يؤكد أن الفريق الاقتصادى سيخرج الولايات المتحدة من أزمتهاالثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 08:59 م
الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن
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قال الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إن فريقه الاقتصادي سيخرج الولايات المتحدة من أزمتها الاقتصادية ويساعد على بناء الاقتصاد.
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