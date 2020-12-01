اليوم السابع
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الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 10:21 م
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جو بايدن يؤكد أن الفريق الاقتصادى سيخرج الولايات المتحدة من أزمتها

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 08:59 م
جو بايدن يؤكد أن الفريق الاقتصادى سيخرج الولايات المتحدة من أزمتها الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن
أ ش أ

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قال الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إن فريقه الاقتصادي سيخرج الولايات المتحدة من أزمتها الاقتصادية ويساعد على بناء الاقتصاد.
وأكد بايدن - في خطاب له في ويلمنجتون بولاية ديلاوير للإعلان عن فريقه الاقتصادي، حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية - أن هذا الفريق سيسعى لبناء الاقتصاد "أفضل مما كان عليه"، مشيراً إلى أن الفريق "يتمتع بالخبرة ويشمل الأمريكيين الرائدين من خلفيات مختلفة، الذين يشتركون معه في رؤيته الأساسية.


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