جوتيريش فى أول اتصال هاتفى مع بايدن يؤكد تطلعه للعمل مع الرئيس المنتخب

كتب محمد شرقاوى

أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس فى أول اتصال هاتفى مع الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن يؤكد تطلعه إلى العمل مع الرئيس المنتخب وفريقه لبناء شراكة لمعالجة العديد من القضايا الملحة التى تواجه العالم.

وكان بايدن قد ألقى نظرة بالفعل على نسخ مختلفة من الموجز الرئاسة اليومى الذى يتم تصميمه وفقا للطريقة التى يحبها كل رئيس لاستيعاب المعلومات، فقبل أكثر من عقد من الزمان، قرأ بايدن الموجز للرئيس جورد دبليو بوش أثناء انتقال السلطة لأوباما، ثم قرأ الموجز الرئاسى للرئيس باراك أوباما، الذى كان بايدن نائبا له لثمان سنوات. واعتبارا من أمس الإثنين، وبعد انقطاع دام أربع سنوات، يقرأ الموجز اليومى الذى يتم تقديمه لرئيس الولايات المتحدة، حيث طالما اطلع بايدن على هذا الموجز حينما كان نائبًا للرئيس الأسبق باراك أوباما.