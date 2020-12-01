جامعة بنها تحسن خواص حديد التسليح بانتاج أسياخ هجينة لاستخدامها بالمشروعات القومية

القليوبية إبراهيم سالم

صرح الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، أنه فى إطار خطة الجامعة لربط البحث العلمي بالصناعة وتوظيف البحث العلمى لخدمة خطة الدولة للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة، تمكن فريق بحثي بكلية الهندسة بشبرا من تطوير واختبار نوع جديد من أسياخ حديد التسليح والمعروفة بإسم الأسياخ المهجنه Hybrid bars وقد تم نشر نتائج هذه الدراسات بالمجلات العملية الدولية المتخصصة.

وأشار الفريق البحثي المكون من الدكتورمحمد سعيد والدكتور على سعد، والمهندس مصطفى خليل أن مميزات الأسياخ المهجنة أنها محلية الصنع وتجمع صفات كل من أسياخ الألياف البوليمرية (FRP) وصلب التسليح فى تحسين قدره التحمل والممطولية ومقاومة الصدأ بالمقارنة بأسياخ الألياف البوليمرية وصلب التسليح فقط.

وأشار، إلى أنه يمكن استخدام تلك الأسياخ المصنعه محلياً فى العديد من الصناعات المشاريع مثل الأبراج نظراً لمقاومتها المميزة، كذلك يمكن استخدامها مع المنشآت البحرية والموانئ والخزانات المائية ولذلك لمقاومتها الجيدة للصدأ.

اختبار مقاومة الحديد الجديد



الحديد الهجين