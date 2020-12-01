تونس تسجل 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت تونس 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 41 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 96769 إصابةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 3260 وفاة.
تونس تسجل 518 إصابة جديدة بفيروس كوروناالثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 01:00 ص
كورونا - صورة أرشيفية
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سجلت تونس 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 41 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
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