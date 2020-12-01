اليوم السابع
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تونس تسجل 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 01:00 ص
تونس تسجل 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا كورونا - صورة أرشيفية
وكالات

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سجلت تونس 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 41 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 96769 إصابةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 3260 وفاة.


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