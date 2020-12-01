اليوم السابع
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تطهير مكاتب العاملين بديوان مديرية التربية التعليم ومدارس الغربية.. صور

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 05:28 م
تطهير مكاتب العاملين بديوان مديرية التربية التعليم ومدارس الغربية.. صور تعقيم
الغربية مصطفى عادل

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شهدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية تنفيذ عملية تطهير مكاتب العاملين بديوان المديرية، والتى تمت فى إطار خطة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمقاومة فيروس كورونا المستجد، والتى تتم يوميًا.

شملت عملية التطهير والتعقيم جميع حجرات ومكاتب العاملين بالديوان، بالإضافة إلى دورات المياه وكافة المرافق والمكاتب الملحقة بالإدارات النوعية التابعة للديوان، كما تم التنفيذ بمدارس الإدارات العشر التعليمية، وفق خطة الطهير الشاملة بجميع المدارس، والتى يشرف عليها مديرى عموم الإدارات، وينفذها مسئولى الوقاية والتطهير والأزمات والأمن بجميع المدارس.

من ناحية أخرى، يتم الكشف الحرارى اليومى للطلبة والطالبات ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها المدارس للوقاية من فيروس كورونا وانتظام طابور الصباح فى المدارس مع الاحتفاظ على التباعد الاجتماعى بين الطلاب، ويتم ذلك بإشراف مديرى المدارس والتربية الرياضية والتربية الاجتماعية.

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