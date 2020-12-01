تسجيل 3508 إصابات جديدة بفيروس كورونا و69 وفاة فى المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الثلاثاء، تسجيل 3508 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 359844 حالة.
وذكر بيان للوزارة أنه تم تسجيل 69 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 5915 حالة، كما تم تسجيل 4902 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي حالات التعافي 310193.
تسجيل 3508 إصابات جديدة بفيروس كورونا و69 وفاة فى المغربالثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 07:56 م
كورونا - صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الثلاثاء، تسجيل 3508 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 359844 حالة.
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