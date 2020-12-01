اليوم السابع
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تركيا تسجل 30,110 إصابات و190 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 06:27 م
تركيا تسجل 30,110 إصابات و190 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة كورونا
كتب محمد شرقاوى

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أفادت العربية فى نبأ عاجل لها أن تركيا تسجل 30,110 إصابات بفيروس كورونا و190 وفاة خلال 24 ساعة.

 

وكانت أظهرت بيانات وزارة الصحة في تركيا أن عدد الوفيات بفيروس كورونا سجل رقما قياسيا لليوم الثامن على التوالي إذ توفي 188 خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

 
وسجل عدد الإصابات الجديدة بما فيها الإصابات دون أعراض رقما قياسيا أيضا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إذ بلغ 31219.
 
وعلى مدى أربعة أشهر كانت تركيا تسجل الإصابات التي تظهر عليها أعراض فقط لكنها بدأت منذ يوم الأربعاء تسجيل الحالات التي لا تظهر عليها أعراض أيضا.
 
وبلغ إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة في مارس آذار 13746.

تركيا

اصابات كورونا

كورونا

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