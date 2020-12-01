بوكو حرام تواصل جرائمها الإرهابية.. ذبح 43 مزارع أثناء البحث عن عمل

كتبت: هناء أبو العز

تواصل جماعة " بوكو حرام " التابعة لتنظيم "داعش" اإلرهابي شن جرائمها الدموية في نيجيريا، حيث لقى 43 مزارع مصرعهم ، في عملية ذبح قام بها تنظيم "بوكو حرام" الإرهابي في قرية كوشوبى شرقي البالد، الُمناهضة للمتشددين في نيجيريا.

كما أصيب 6 آخرين بجروح خطيرة وفقا إلحدى الفصائل الهم من عمال والية سوكوتو الواقعة في شمال غربي نيجيريا، على بعد نحو 100 كيلو متر، وقد توجهوا شرقا بحثا عن العمل.

وقال القيادي في الفصيل المسلح باباكورا كولو: لقد عثرنا على 43ُ جثة كلهم ذبحوا، وعلى 6 جرحى إصاباتهم ُخطيرة ، ومن دون شك نفذته "بوكو حرام" التي تنشط في المنطقة .

وفى بيان له قال الرئيس النيجيري محمد بخاري : ننعى مقتل هؤلاء المزارعين الكادحين على أيدي إرهابيين"، مضيفا "البلد كله مجروح جّراء أعمال القتل الوحشية.

ولا تعد تلك العملية الأولى من نوعها للتنظيم، بل هي امتداد لسياسة الإرهاب "كّبلوهم واذبحوهم" التي يتبناها التنظيم، الذي اشتهر بذبح العمال، إذ سبق أن قام في أكتوبر الماضي بذبح 22 مزارعا في هجومين منفصلين كانوا يعملون في حقول زراعية في مايدوجوري عاصمة والية بورنو.

ووفقا لمؤشر العمليات الإرهابية في أفريقيا خلال شهر أكتوبر 2020 الصادر عن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، نفذ التنظيم نحو 12 عملية إرهابية في منطقة بحيرة تشاد بغرب القارة، وقد كان لنيجيريا نصيب الأسد من هذه العمليات بواقع 10 عمليات إرهابية، أسفرت عن مقتل ما يزيد عن 79 شخصا وإصابة العشرات بالإضافة إلى اختطاف 17 آخرين.

وتحتل نيجيريا المرتبة الثالثة بين الدول الأكثر إرهابًا فى العالم، وشهدت زيادة في هجمات بوكو حرام على الجيش .

وفي عام 2019 ،وفقًا لتقرير مؤشر الإرهاب العالمي لعام 2020 ،أشار التقرير إلى زيادة الهجمات التي قام بها "بوكو حرام" على الأهداف العسكرية في نيجيريا حيُث ارتفع عدد القتلى من 62 عام 2018 إلى 148 في عام 2019 .ويصنف التقرير نيجيريا هذا العام للمرة السادسة على التوالي ُمنذ عام 2015 ،كثالث دولة لديها أسوأ تأثير من الجرائم اإلرهابية على مستوى لعالم.

وحسب للتقرير بوكو حرام" كأخطر جماعة إرهابية في نيجيريا، بعد زيادة نشاطها الإرهابي الذي استهدف ُالمدنيين بشكل رئيسي، وارتفاع الوفيات والحوادث المرتبطة بالإرهاب المنسوبة إلى التنظيم بنسبة 25 ،%و30 % على التوالي عن العام السابق.