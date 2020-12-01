بوتين يتوقع زيادة الطلب على النفط خلال 5 سنوات القادمة سينمو بنسبة 1%

موسكو /أ ش أ/

توقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بأن الطلب على النفط فى العالم خلال السنوات الخمس المقبلة سينمو بنسبة 1 بالمئة فقط، ثم يتجه للانخفاض ​​بنسبة 0.1 بالمئة سنويًا.

وقال بوتين، خلال اجتماع حول تطوير صناعة البتروكيماويات الروسية، اليوم الثلاثاء: "إن متوسط ​​معدل النمو السنوى المتوقع للطلب العالمى على المنتجات البتروكيماوية أقل من 4 بالمئة، وفى السنوات الخمس المقبلة سيكون الطلب على النفط واحد بالمئة، وبعد ذلك سيكون هناك تراجع بنسبة 0.1 بالمئة".

وأضاف الرئيس الروسي:" أن صناعة البتروكيماويات الروسية تتمتع بإمكانيات نمو هائلة ليس فقط داخل البلاد، فهناك فرص لاحتلال مواقع فى السوق العالمية".