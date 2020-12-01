اليوم السابع
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الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 08:00 م
خالد صلاح
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بريطانيا تسجل 13 ألفا و430 إصابة جديدة بفيروس كورونا و603 وفيات

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 06:58 م
بريطانيا تسجل 13 ألفا و430 إصابة جديدة بفيروس كورونا و603 وفيات كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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سجلت المملكة المتحدة 13 ألفا و430 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و603 حالات وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس.
وأظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن الحكومة البريطانية - حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم /الثلاثاء/ - أن إجمالي حصيلة الإصابات بالفيروس في المملكة المتحدة بلغ مليونا و643 ألفا و86 إصابة، في حين وصل إجمالي عدد الأشخاص الذين توفوا في غضون 28 يوما من ثبوت إيجابية فحوصاتهم للكشف عن فيروس كورونا إلى 59 ألفا و51 وفاة.


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