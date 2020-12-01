بايدن وجوتيريش يناقشان تعزيز الشراكة فى مواجهة كورونا وتغير المناخ

رويترز

قال الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إنه تحدث مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الاثنين وناقشا الحاجة إلى "تعزيز الشراكة " لمكافحة وباء كوفيد-19 والتغير المناخي، وهما مجالان عزف الرئيس دونالد ترامب عن انتهاج نهج جماعي فيهما.

ووصف ترامب التغير المناخي بأنه "خدعة" وانسحب في 2017 من الاتفاق العالمي للتغير المناخي، وهو القرار الذي بدأ سريانه منذ الرابع من نوفمبر. وتعهد بايدن بالعودة مرة أخرى للاتفاق الذي تم التوصل إليه في 2015.

وقال الفريق الانتقالي في بيان إن بايدن وجوتيريش ناقشا أيضا "التعامل مع الحاجات الإنسانية، والدفع بالتنمية المستدامة، ودعم السلام والأمن وتسوية الصراعات، وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان".