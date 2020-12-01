اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 07:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بايدن وجوتيريش يناقشان تعزيز الشراكة فى مواجهة كورونا وتغير المناخ

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 04:43 ص
بايدن وجوتيريش يناقشان تعزيز الشراكة فى مواجهة كورونا وتغير المناخ الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إنه تحدث مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الاثنين وناقشا الحاجة إلى "تعزيز الشراكة " لمكافحة وباء كوفيد-19 والتغير المناخي، وهما مجالان عزف الرئيس دونالد ترامب عن انتهاج نهج جماعي فيهما.

ووصف ترامب التغير المناخي بأنه "خدعة" وانسحب في 2017 من الاتفاق العالمي للتغير المناخي، وهو القرار الذي بدأ سريانه منذ الرابع من نوفمبر. وتعهد بايدن بالعودة مرة أخرى للاتفاق الذي تم التوصل إليه في 2015.

وقال الفريق الانتقالي في بيان إن بايدن وجوتيريش ناقشا أيضا "التعامل مع الحاجات الإنسانية، والدفع بالتنمية المستدامة، ودعم السلام والأمن وتسوية الصراعات، وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان".

 


جو بايدن

أنطونيو جوتيريش

الأمم المتحدة

التغير المناخى

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الناتو يدرس الوضع فى أفغانستان بعد انسحاب الجيش الأمريكى.. قرار ترامب بسحب الجنود يضع التحالف فى مأزق.. آمال بتغير السياسات فى عهد بايدن.. وخبراء: هجمات داعش وطالبان الإرهابية زادت فى المنطقة

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 10:00 م

ولاية أريزونا الأمريكية تصدق رسميا على فوز جو بايدن بأصوات الولاية

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 10:48 م

تأكيد فوز بايدن بسباق الرئاسة فى ويسكونسن بعد إعادة الفرز

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 01:00 ص

حاكم ويسكونسن يصدّق على فوز بايدن فى الولاية

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 03:08 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة