اليوم السابع
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الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 07:31 ص
خالد صلاح
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باكستان تسجل 2458 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 07:05 ص
باكستان تسجل 2458 إصابة جديدة بفيروس كورونا كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة الباكستانية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 400 ألف و482 حالة، وذلك عقب تسجيل 2458 حالة إصابة جديدة.
وقال المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة - حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الثلاثاء - إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 8091 حالة، وذلك عقب تسجيل 66 حالة وفاة جديدة.
وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 343 ألفا و286 شخصا.


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