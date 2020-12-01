انطلاق المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس c لطلاب الإعدادى بمعهد بنين القرنة.. صور

ومن جانبه، تفقد أحمد عبادي أحمد مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، وعبدالعظيم المهندس مدير التعليم الإعدادي بالمنطقة، أعمال الفحوصات الطبية التي يقوم بها الطبيب محمود إدريس أنور ويشرف عليها الدكتور أحمد الخضري مدير الشئون الطبية، وطالبا المعاهد بمساعدة فريق الحملة من أطباء وممرضين وفنىين معامل ومدخلي بيانات لتسجيل بيانات الطلاب في إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للطلاب وعددهم 70 طالبا بالمعهد، كما تفقدا سير الدراسة وانتظامها والفصول بمعهدي بنين وفتيات القرنة وقياس مستوى الطلاب والطالبات.

وكانت قد عقدت بمنطقة الأقصر الأزهرية جلسة تشاورية، للتنسيق بشأن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن فيروس سى لطلاب الصف الأول الإعدادي بمعاهد المنطقة، والتي ستنطلق أول ديسمبر المقبل وتستمر لمدة 90 يوماً، وذلك بحضور فضيلة الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، وحضر فعاليات الجلسة كل من جمالات كامل حسن مدير عام العلوم الشرعية والعربية، وعبد العظيم المهندس مدير التعليم الإعدادي، وعماد محمود موجه عام الرياضيات، وحسان العبودي عضو فني بإدارة الامتحانات، وعلى فؤاد صابر منسق المبادة بالمنطقة، والدكتور أحمد الخضري مدير الشئون الطبية والدكتور محمد سليمان منسق عام المبادرة.

ووجه رئيس المنطقة الأزهرية بالأقصر، خلال فعاليات الجلسة بضرورة بتوفير المناخ المناسب أمام الفرق الطبية المشاركة فى تنفيذ الحملة من أطباء وممرضين وفنىين معامل ومدخلي بيانات لتسجيل بيانات الطلاب، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للطلاب والطالبات فى 54 معهد إعدادي بمراكز ومدن وقرى المحافظة، والتواصل مع أولياء الأمور وإبلاغهم بنتيجة السحب لأبنائهم وهى سرية لا يجوز لأحد الاطلاع عليها.



إنطلاق المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سي لطلاب الإعدادي (1)



إنطلاق المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سي لطلاب الإعدادي (2)



إنطلاق المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سي لطلاب الإعدادي (3)