اليوم السابع
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الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 07:30 ص
خالد صلاح
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الهند تسجل 31 ألفا و118 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 07:07 ص
الهند تسجل 31 ألفا و118 إصابة جديدة بفيروس كورونا كورونا فى الهند
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 31 ألفا و118 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليرتفع إجمالي حصيلة الإصابات بالفيروس في أنحاء البلاد حتى الآن إلى 9 ملايين و462 ألفا و810 حالات.
وأظهرت بيانات وزارة الصحة - حسبما نقلت قناة "إنديا تي في" الهندية - أنه تم تسجيل 482 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليصل إجمالي حصيلة الوفيات إلى 137 ألفا و621 حالة وفاة.
 


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كورونا فى الهند

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