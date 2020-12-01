الهند تسجل 31 ألفا و118 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 31 ألفا و118 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليرتفع إجمالي حصيلة الإصابات بالفيروس في أنحاء البلاد حتى الآن إلى 9 ملايين و462 ألفا و810 حالات.
وأظهرت بيانات وزارة الصحة - حسبما نقلت قناة "إنديا تي في" الهندية - أنه تم تسجيل 482 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليصل إجمالي حصيلة الوفيات إلى 137 ألفا و621 حالة وفاة.
الهند تسجل 31 ألفا و118 إصابة جديدة بفيروس كوروناالثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 07:07 ص
كورونا فى الهند
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أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 31 ألفا و118 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليرتفع إجمالي حصيلة الإصابات بالفيروس في أنحاء البلاد حتى الآن إلى 9 ملايين و462 ألفا و810 حالات.
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