النمسا تسجل 3033 إصابة جديدة و141 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة النمساوية عن تسجيل 3033 اصابة جديدة و141 حالة وفاة خلال 24 ساعة .
وذكر بيان لوزارة الصحة اليوم الثلاثاء أن اجمالي الاصابات بالفيروس بلغ 285 الفا و489 حالة وقد تعافى منها 227 الفا و497 حالة بينما توفى 3325 حالة .
وأضاف البيان ان اجمالي الحالات داخل المستشفيات بلغ 4482 حالة منها 691 في العناية المركزة .
وأوضح البيان ان اجمالي الحالات النشطة 54 الفا و667 حالة وان عدد الفحوصات من الفيروس امس بلغ 23 الفا و192 فحصا
النمسا تسجل 3033 إصابة جديدة و141 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعةالثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 05:17 م
كورونا - صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة النمساوية عن تسجيل 3033 اصابة جديدة و141 حالة وفاة خلال 24 ساعة .
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