اليوم السابع
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الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 05:23 م
خالد صلاح
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النمسا تسجل 3033 إصابة جديدة و141 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 05:17 م
النمسا تسجل 3033 إصابة جديدة و141 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة النمساوية عن تسجيل 3033 اصابة جديدة و141 حالة وفاة خلال 24 ساعة .
وذكر بيان لوزارة الصحة اليوم الثلاثاء أن اجمالي الاصابات بالفيروس بلغ 285 الفا و489 حالة وقد تعافى منها 227 الفا و497 حالة بينما توفى 3325 حالة .
وأضاف البيان ان اجمالي الحالات داخل المستشفيات بلغ 4482 حالة منها 691 في العناية المركزة .
وأوضح البيان ان اجمالي الحالات النشطة 54 الفا و667 حالة وان عدد الفحوصات من الفيروس امس بلغ 23 الفا و192 فحصا


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فيروس كورونا

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