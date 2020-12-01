النمسا تسجل 3033 إصابة جديدة و141 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

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أعلنت وزارة الصحة النمساوية عن تسجيل 3033 اصابة جديدة و141 حالة وفاة خلال 24 ساعة .

وذكر بيان لوزارة الصحة اليوم الثلاثاء أن اجمالي الاصابات بالفيروس بلغ 285 الفا و489 حالة وقد تعافى منها 227 الفا و497 حالة بينما توفى 3325 حالة .

وأضاف البيان ان اجمالي الحالات داخل المستشفيات بلغ 4482 حالة منها 691 في العناية المركزة .

وأوضح البيان ان اجمالي الحالات النشطة 54 الفا و667 حالة وان عدد الفحوصات من الفيروس امس بلغ 23 الفا و192 فحصا