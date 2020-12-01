المكسيك تسجل 6472 إصابة و285 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك، اليوم الإثنين، تسجيل 6472 إصابة جديدة و285 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.
وذكرت صحيفة "إل يونيفرسال" المكسيكية على موقعها الإلكتروني اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا في البلاد ارتفع إلى مليون و113 ألفًا و543 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 105 آلاف و940 حالة وفاة.
المكسيك تسجل 6472 إصابة و285 وفاة جديدة بفيروس كوروناالثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 07:50 ص
كورونا - صورة أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الصحة في المكسيك، اليوم الإثنين، تسجيل 6472 إصابة جديدة و285 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
المكسيك تسجل 10 آلاف إصابة بفيروس كورونا و586 وفاةالأحد، 29 نوفمبر 2020 08:00 ص
المكسيك تسجل 12 ألف إصابة بـ"كورونا" والحكومة: الأرقام أعلى من المعلنالسبت، 28 نوفمبر 2020 08:00 ص
وفيات كورونا بالمكسيك تتجاوز 104 آلاف حالةالجمعة، 27 نوفمبر 2020 06:00 ص
احتجاجات فى المكسيك على جرائم العنف ضد المرأة.. صورالخميس، 26 نوفمبر 2020 07:00 ص
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة