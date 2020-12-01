المكسيك تسجل 6472 إصابة و285 وفاة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة في المكسيك، اليوم الإثنين، تسجيل 6472 إصابة جديدة و285 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وذكرت صحيفة "إل يونيفرسال" المكسيكية على موقعها الإلكتروني اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا في البلاد ارتفع إلى مليون و113 ألفًا و543 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 105 آلاف و940 حالة وفاة.