المتحدث باسم الحكومة العراقية يرى مخاطر انتشار كورونا مازالت شديدة

أكد المتحدث باسم الحكومة وزير الثقافة العراقي حسن ناظم، أن مخاطر انتشار (كورونا) مازالت شديدة في العراق.
وقال المتحدث -في تصريحات أوردتها قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الثلاثاء- إن وزير الصحة أكد أن نسبة الشفاء من (كورونا) تتصاعد، وإن شراء لقاح (كورونا) يشترط توفير الخدمات اللوجستية لنقله واعتماده لدى منظمة الصحة العالمية.
كانت وزاة الصحة العراقية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم تسجيل 2218 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و48 حالة وفاة.
المتحدث باسم الحكومة العراقية يرى مخاطر انتشار كورونا مازالت شديدةالثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 06:47 م
رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد المتحدث باسم الحكومة وزير الثقافة العراقي حسن ناظم، أن مخاطر انتشار (كورونا) مازالت شديدة في العراق.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
العراق يسجل 48 حالة وفاة و2218 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعةالثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 02:25 م
العراق يسجل 2114 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"الإثنين، 30 نوفمبر 2020 03:24 م
العراق يسجل ارتفاعا في نسب الشفاء من كورونا مقارنة بحجم الإصاباتالأحد، 29 نوفمبر 2020 03:49 م
العراق يسجل 1606 إصابات جديدة بفيروس كوروناالأحد، 29 نوفمبر 2020 03:00 ص
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة